В Петербурге пассажирский автобус врезался в столб - пять человек пострадали

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажирский автобус врезался в столб на Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге. Пять человек пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД по городу и Ленинградской области.

"В результате ДТП пострадали водитель автобуса, кондуктор и трое пассажиров", - сказал представитель ведомства.

По предварительным данным, двоих пострадавших после аварии доставили в больницу, еще троим помощь оказали на месте. Отмечается, что больше всего пострадал водитель автобуса - его зажало в кабине и спасателям пришлось вырезать его специнструментом из разбитой машины.

Авария, по данным главка МВД, произошла около 10.00 мск. Автобус, который наехал на фонарный столб, встал на дыбы. Его пытаются поставить на землю.

На месте аварии работают полицейские и сотрудники главка МЧС по Петербургу.-0-