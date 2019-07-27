В Петербурге погиб автор видеоблога "Дорога к фильму - Road to film"

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники МЧС утром 27 июля обнаружили в коллекторе на набережной реки Карповки в Санкт-Петербурге тела двух мужчин, сообщает ТАСС.

По данным Telegram-канала Mash, один из погибших - видеоблогер из Беларуси Павел, автор канала на YouTube "Дорога к фильму - Road to film" с аудиторией более 500 тыс. подписчиков.

По информации Mash, Павел вместе с диггером ночью на набережной Карповки спустились в канализационный коллектор глубиной около 5 м, с целью снять новый ролик для канала. В 4 утра они перестали выходить на связь.

Их нашли на дне коллектора. По предварительной информации, Павел упал с высоты.

40-летний Павел родом из Орши. По его словам, он снимал жизнь — путешествия, автообзоры и свои тренировки.

На сайте Следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу отмечается, что по факту обнаружения в колодце ливневой канализации тел двух мужчин 1986 и 1978 годов рождения проводится доследственная проверка. По данным ведомства, внешних признаков насильственной смерти нет.-0-