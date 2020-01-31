В Петербурге при демонтаже обрушилась кровля спортивно-концертного комплекса

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кровля здания спортивно-концертного комплекса "Петербургский" в Санкт-Петербурге рухнула во время демонтажа, под завалами может находиться рабочий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу.

"Во время производства работ по демонтажу крыши СКК произошло обрушение конструкций. Площадь обрушения неизвестна. Предположительно, под завалами может находиться один рабочий. МЧС России проводит поисково-спасательные работы", - уточнили в ведомстве.

Источник в экстренных службах сообщил, что при обрушении есть пострадавшие. На видеозаписи инцидента, опубликованной изданием "Фонтанка.ру", видно, что при демонтажных работах один рабочий, находившийся на крыше, при обрушении не успел зацепиться за строительное оборудование и упал.

Другие подробности пока не сообщаются.-0-