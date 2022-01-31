В ПХГ Европы осталось менее 20% от закачанного летом газа

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из европейских газовых хранилищ, по состоянию на 29 января, отобрано уже 80,3%, или четыре пятых закачанного туда в летний период газа, сообщает ТАСС.

Согласно данным Gas Infrastructure Europe, объем активного газа в ПХГ оказался на 27,3% меньше прошлогоднего уровня.

При этом общий уровень заполненности ПХГ Европы опустился уже до 39%, а в таких странах, как Германия и Франция, показатель составляет 37% и 36% соответственно. Минимальный за многолетний период наблюдений уровень заполненности фиксируется в ПХГ Европы с 11 января 2022 года.

Аналогичная ситуация в украинских ПХГ, где на 29 января запасы уже на 46,1% ниже, чем в прошлом году, и на 3,8 млрд куб.м меньше, чем на дату начала закачки в апреле 2021 года. Сейчас в хранилищах Украины находится 11,5 млрд куб.м газа.

В то же время, как ранее сообщал ТАСС, потоки газа с СПГ-терминалов в газотранспортную систему Европы в январе текущего года стали рекордными для этого месяца за все время наблюдений с 2011 года. А уже на 30 января ожидается абсолютный рекорд поступлений газа с СПГ-терминалов в ГТС Европы, который превысит максимум ноября 2019 года (чуть более 11 млрд куб.м).-0-