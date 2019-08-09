В Питтсбурге на автобусной остановке мужчина ранил ножом двух женщин

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В центре американского Питтсбурга неизвестный ранил ножом двух женщин, одна из которых позже скончалась в больнице, сообщает местный портал TribLive .

Нападение произошло на одной из автобусных остановок, когда сотрудник полиции в гражданской одежде беседовал с женщиной, которая, как ему показалось, чувствовала себя плохо. Внезапно к ним сзади подошел мужчина и нанес собеседнице полицейского удар ножом в шею. Затем он ранил другую прохожую.

По информации портала, первая пострадавшая скончалась в больнице, состояние второй врачи оценивают как стабильное.

Злоумышленник арестован, но мотивы его действий пока не установлены. По мнению полиции, это мог быть акт беспорядочного насилия, потому что нет свидетельств, что преступление было совершено на почве расовой или религиозной ненависти, хотя вторая пострадавших была одета в хиджаб.-0-