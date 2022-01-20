В Подмосковье горела электричка - эвакуировано 350 пассажиров

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20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В пригородной электричке в подмосковном селе Конобееве произошел пожар, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
"На платформе Конобеево произошел пожар в пригородной электричке - горел пол в вагоне. Эвакуировано 350 пассажиров", - сказал собеседник агентства.
Возгорание ликвидировано, его площадь составила 5 кв. м. Пострадавших нет. Инцидент не сказался на графике движения поездов.
Транспортная прокуратура и СК на транспорте начали проверки по факту возгорания в электричке. На место выехали следователи. Пассажиры эвакуированы и выехали на запасной электричке. Причины возгорания устанавливаются.-0-