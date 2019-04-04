В Подмосковье микроавтобус врезался в грузовик, есть жертвы

4 апреля, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Шесть человек погибли в результате ДТП с микроавтобусом в Подмосковье на трассе "Дон", еще двое пострадали. Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МЧС по Московской области.

"На 65-м км трассы М4 "Дон" пассажирский микроавтобус врезался в грузовой автомобиль, стоявший на обочине", - сказал собеседник агентства. В свою очередь источник в экстренных службах сообщил, что, по одной из версий, водитель микроавтобуса мог заснуть за рулем. В ГУ МЧС по Московской области уточнили, что микроавтобус частный.

Авария произошла сегодня в 5.15 по московскому времени. Пострадавших, среди которых ребенок, доставили в центральную районную больницу Домодедова. Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МВД РФ, восьмилетняя девочка находится в тяжелом состоянии.

"Движение на автодороге не перекрывалось. Возгорания не последовало. К ликвидации последствий ДТП привлекались 32 человека, 11 единиц техники", - сообщили в ГУ МЧС РФ.-0-