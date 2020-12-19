В Подмосковье мужчина стрелял в полицейских

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В подмосковном Егорьевске подозреваемый в торговле наркотиками мужчина открыл стрельбу в полицейских, пытавшихся его задержать, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В Егорьевске двое полицейских пытались задержать мужчину, который подозревался в торговле наркотиками. Он начал убегать от них, а также достал боевой пистолет и начал стрелять в полицейских", - сказал собеседник агентства. По его информации, злоумышленник покончил с собой.

В пресс-службе подмосковного главка полиции ТАСС заявили, что проверяют информацию о стрельбе в Егорьевске.-0-