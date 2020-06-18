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18 июня 2020, 18:33

В Подмосковье поезд насмерть сбил заслуженную артистку РФ Галину Дашевскую

Галина Дашевская. Фото kino-teatr.ru
Галина Дашевская. Фото kino-teatr.ru

18 июня, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Поезд сбил насмерть заслуженную артистку РФ Галину Дашевскую в районе станции "Жаворонки" Белорусского направления Московской железной дороги. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

В свою очередь в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу подтвердили информацию о том, что там сбита женщина. "Сегодня в районе станции "Жаворонки" Белорусского направления Московской железной дороги электропоездом сообщением Голицыно - Дубна смертельно травмирована пожилая женщина. На месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции, устанавливают обстоятельства произошедшего", - отметили в пресс-службе.

"Театр им.Моссовета подтверждает эту скорбную весть. Галина Самуиловна скончалась сегодня. Она очень много играла в театре. Это тяжелая для нас утрата во всех смыслах", - сказали в театре, добавив, что информация о прощании и похоронах появится позднее.-0-

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