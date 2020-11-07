В Подмосковье при крушении легкомоторного самолета погибли два человека

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Люберецком районе Подмосковья, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным источника, самолет совершил аварийную посадку на поле, затем загорелся. На борту были два человека - мужчина и женщина. Оба погибли. Причиной крушения, по предварительным данным, стал отказ двигателя.

В пресс-службе МЧС подтвердили факт аварийной посадки самолета. "По прибытии пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение самолета на площади 5 кв.м", - рассказали в ведомстве. На земле жертв и разрушений нет. Возгорание ликвидировано.

Представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская подтвердила факт крушения самолета, проводится доследственная проверка. Следователи и криминалисты выехали к месту крушения.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, в авиакатастрофе погиб ведущий ток-шоу "ДНК" и программы "Звезды сошлись" на телеканале НТВ Александр Колтовой. По предварительным данным, пассажиркой была его жена.-0-