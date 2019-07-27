В Подмосковье разбился легкомоторный самолет, есть жертвы

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легкомоторный самолет Lake разбился в Серпуховском районе Подмосковья, задев линии электропередачи, сообщает 27 июля ТАСС. По факту происшествия начата доследственная проверка.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий. Обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее в пресс-службе Главного управления МЧС по Московской области сообщили ТАСС, что в районе деревни Дракино легкомоторный двухместный самолет упал в карьер с водой. На борту самолета находились пилот и пассажир. По предварительным данным, оба погибли.-0-
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