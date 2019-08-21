В Подмосковье создают самый большой в Европе бронзовый памятник советскому солдату

21 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В мастерской скульптора Александра Рукавишникова в Подмосковье начали отливать самый большой в Европе бронзовый памятник советскому солдату, сообщили БЕЛТА в пресс-службе администрации города Солнечногорска.

Сегодня мастерскую посетил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота, который на месте ознакомился с процессом отливки скульптуры. "Это памятник-реквием, памятник-воскрешение - такова его философия. Его монументализм соответствует масштабам подвига, проявленного советскими солдатами", - сказал он.

Мемориальный комплекс в память обо всех солдатах Великой Отечественной войны будет возведен на месте кровопролитных боев подо Ржевом в Тверской области в 210 км от Москвы возле Новорижского шоссе. Высота бронзовой скульптуры составит 25 м, она будет установлена на насыпном 10-метровом холме. Авторами проекта мемориала стали скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин: они победили в открытом международном конкурсе, на который было представлено почти 30 проектов.

Мемориал создается по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны. Идея была поддержана президентами Беларуси и России Александром Лукашенко и Владимиром Путиным. Проект реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства. Его общая стоимость - 650 млн российских рублей. Из союзного бюджета выделяется 200 млн российских рублей, остальные средства - народные пожертвования.

В Солнечногорске скульптуру создадут из 600 частей. Слитки бронзы загружают в печь, плавят при температуре около 1260 градусов до жидкого состояния и заливают в готовые формы. На изготовление памятника потребуется не менее 80 т бронзы. Планируется, что отливочные работы будут завершены за четыре месяца. Финальный монтаж будет проходить на площадке мемориала: бронзовые части навесят на каркас, сварят, зачистят швы и отполируют. Сейчас на месте строят основание, постамент и несущий каркас. Открытие монумента будет приурочено к 75-летию Великой Победы.-0-