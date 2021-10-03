В Подмосковье упал вертолет

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вертолет Robinson R-44 потерпел крушение в населенном пункте Детский городок ЗИЛ в городском округе Лыткарино Московской области. В результате катастрофы погибли три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.
"В 19:41 мск поступила информация о том, что в лесополосе в населенном пункте ЗИЛ-городок (Детский городок ЗИЛ) городского округа Лыткарино при выполнении учебно-тренировочного полета потерпел крушение вертолет Robinson R-44. Возгорания не последовало. В результате происшествия погибли три человека", - сказали в пресс-службе МЧС России.
Известно, что перед вылетом вертолет прошел все осмотры и был исправен. Следствие квалифицировало крушение как нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта. Возбуждено уголовное дело.-0-