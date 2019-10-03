В подмосковной Балашихе 15-летний школьник убил свою сверстницу

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подростка задержали в подмосковной Балашихе по подозрению в убийстве школьницы. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель ГСУ СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

"В Балашихе внутри заброшенного здания с травмой головы обнаружено тело 15-летней школьницы. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" (ч.1 ст.105 УК РФ)", - сообщила она.

Сотрудники правоохранительных органов установили и задержали подозреваемого. Им оказался 15-летний подросток, который учился с девушкой в параллельных классах. На допросе школьник сообщил, что убил ее во время внезапно возникшего конфликта. Молодой человек признался и раскаялся в содеянном.

Правоохранители осмотрели место происшествия, допросили несколько лиц, а также назначили судебные экспертизы. Следователь будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.-0-