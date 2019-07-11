В подмосковных Мытищах произошел крупный пожар на территории ТЭЦ

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Газовая станция высокого давления горит на территории ТЭЦ "Северная" в деревне Челобитьево городского округа Мытищи (Московская область), существует угроза распространения огня. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

Уточняется, что огонь может распространиться в том числе на строящееся неподалеку от ТЭЦ здание общежития. Рядом с местом пожара расположен торговый центр "Июнь". В МЧС России заявили, что пожар не представляет угрозы жилому сектору.

По предварительным данным, причиной пожара мог стать взрыв, наблюдается столб огня высотой 50 м. Пожару присвоен третий, повышенный, номер сложности. На место прибывают пожарные расчеты, МЧС России привело в готовность противопожарные вертолеты.

При пожаре пострадали семь человек, они получили ожоги 1-й и 2-й степени.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял ситуацию под личный контроль, сообщила пресс-служба главы и правительства региона.

Мытищинская ТЭЦ-27 "Северная" введена в эксплуатацию в 1992 году. Суммарная мощность станции - 1060 МВт. Основным топливом, используемым на станции, является природный газ.-0-