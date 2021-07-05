В Польше 5 детей пострадали при столкновении автобуса с военным автомобилем

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Любушском воеводстве Польши произошло столкновение автобуса с военным автомобилем, пятеро детей пострадали, сообщает польский информационный портал - радио RMF FM.

По предварительным данным автобус, в котором находились 8 человек, в том числе семеро детей в возрасте от 11 до 15 лет, врезался в стоящий на обочине военный автомобиль.

12-летняя девочка находится в тяжелом состоянии. Она была доставлена в больницу на медицинском вертолете. Еще четверо детей получили травмы средней степени тяжести.

Причины аварии пока не сообщаются.-0-