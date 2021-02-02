В Польше бизнесмены потребуют через суд компенсацию ущерба из-за локдауна

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Польше предприниматели подали в суд первые иски по возмещению ущерба, нанесенного введенными из-за пандемии ограничениями, сообщает Business Insider Polska.

В настоящее время в суд поступило два иска. Предприниматели требуют компенсации в размере около 675 тыс. злотых (более $180 тыс.). Ответы на иски готовит Генеральная прокуратура, которая будет представлять Государственную казну Польши в зале суда.

"Пока в Генпрокуратуру поступило два иска по так называемому карантину. Оба касаются возмещения ущерба. Один из них на сумму около 215 тыс. злотых поступил от владельца торгового центра. Второй иск на сумму примерно 458 тыс. злотых подал владелец сети спортзалов", - сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Бартош Сватек.

Польское правительство начало вводить ограничения на ведение бизнеса после вспышки пандемии в марте 2020 года. В конце весны большинство ограничительных мер было снято. Однако карантинные меры вернулись осенью со второй волной COVID-19. В результате бизнесу был нанесен огромный ущерб, многие отрасли не могут восстановиться до сих пор. Выплаты пострадавшим предпринимателям в рамках антикризисных мер, разработанных правительством, не могут покрыть убытки от локдауна.-0-