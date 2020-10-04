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04 октября 2020, 21:04

В Польше более 100 тыс. человек заразились коронавирусом с начала эпидемии

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4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество заразившихся коронавирусом в Польше превысило 100 тыс. человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распространенные 4 октября сведения министерства здравоохранения республики.

По итогам последних суток ведомство сообщило о 26 смертях, связанных с коронавирусом, 1 934 новых случаях заражения и 794 выздоровевших. Всего начиная с 4 марта, когда в республике был выявлен первый случай инфицирования коронавирусом, заразились 100 074 человека, умерли 2 630, выздоровели 73 003 пациента.

Скорость распространения инфекции резко пошла вверх на прошлой неделе, установившись на уровне более 1 тыс. заболевших в сутки. Антирекорд по количеству заболевших был 3 октября, когда стало известно о заражении 2 367 человек за сутки.

В связи с ростом заболеваемости растет и число госпитализаций. В польских больницах сейчас находятся около 2,9 тыс. пациентов с коронавирусом, 191 из них подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Власти Польши в середине марта ввели режим эпидемии, который сохраняется до сих пор. Главным правилом остается соблюдение соцдистанции в 2 м и ношение защитных масок. Учитывая, что кривая заболеваемости в Польше пошла вверх, власти приняли решение вернуть повсеместный масочный режим и ряд ограничений в регионах, где эпидемическая ситуация обострилась. На данный момент речь идет о 51 регионе.

На удаленный режим работы уже перешли 116 школ по всей стране, 458 работают по смешанному принципу. Стационарно продолжают обучение ученики 47 910 школ.-0-

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