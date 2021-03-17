В Польше более 25 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Польше за минувшие сутки зафиксировано 25 052 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает телеканал TVN24.

По данным Минздрава страны, за сутки из-за коронавируса умерли 453 человека. Число новых подтвержденных случаев заражения COVID-19 за прошедшие 24 часа на 7 792 больше, чем неделю назад. 10 марта Минздрав Польши сообщал о 17 260 случаях заболевания.

Ранее Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский заявил, что с 15 марта на две недели вводится локдаун в Мазовецком и Любушском воеводствах. Это результат лавинного роста заболеваемости коронавирусом в этих регионах в последние дни.

Адам Недзельский не исключает также возвращения общенациональных коронавирусных ограничений в Польше в ближайшее время. В связи со сложной эпидемической ситуацией министр здравоохранения призывает поляков оставаться дома.

Как сообщает ТАСС, антирекорд по числу заболевших был зафиксирован в Польше 7 ноября прошлого года, когда стало известно о 27 875 новых инфицированных за сутки. После этого кривая заболеваемости пошла вниз и в начале февраля редко поднималась выше показателя в 7 тыс. заразившихся за 24 часа. На протяжении последних трех недель распространение коронавируса вновь ускорилось, страну охватила третья волна эпидемии.

По последним данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее число зараженных COVID-19 в Польше превышает 1,93 млн. Число летальных исходов составило более 47,5 тыс.-0-