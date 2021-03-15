В Польше будут судить футбольных болельщиков за нарушение карантина

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Польше будут судить футбольных болельщиков за нарушение карантинных мер во время матча "Легия" (Варшава) с командой "Варта" (Познань), сообщает "Польское радио".

Несмотря на продолжающуюся пандемию и ограничения, толпы болельщиков собрались в минувшие выходные перед стадионом в Варшаве, чтобы таким образом подбодрить футболистов.

Представитель столичной полиции Рафал Ретманяк сообщил, что офицеры отреагировали на незаконное собрание болельщиков. "495 человек предъявили свои документы. Было выписано 11 штрафов, составлено восемь ходатайств о применении меры наказания. Семь заявлений будет выслано в санитарно-эпидемиологическую службу. Следует отметить, что запись с этого происшествия будет детально проанализирована полицейскими. Мы не исключаем, что кому-то еще будут предъявлены обвинения", - сказал он.

Полиция задержала на месте троих человек, среди них двое - это подозреваемые, разыскиваемые столичной полицией. У одного из задержанных были при себе наркотики.

Рафал Ретманяк обратился к футбольным болельщикам с просьбой прекратить такие формы поддержки своих футбольных клубов в период пандемии.

Полиция не сообщает, сколько именно людей собралось перед стадионом. По данным некоторых порталов, спортивных болельщиков могло быть несколько тысяч.

За минувшие сутки в Польше зафиксировано 10 896 новых случаев заражения коронавирусом, 28 человек умерли. Больше всего случаев заражения наблюдается в Мазовецком и Поморском воеводствах, а также в Силезии.

С начала эпидемии в Польше подтверждено почти 1 918 000 заражений коронавирусом, умерли более 47 тыс. пациентов.-0-