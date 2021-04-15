В Польше число летальных исходов от COVID-19 превысило 60 тыс.

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Польше число летальных исходов от коронавируса с начала пандемии составило 60 612, сообщает телеканал TVN24.

По данным Минздрава Польши, за прошедшие сутки в стране выявили 21 130 новых случаев заражения COVID-19, скончались за прошедший день 682 человека. Всего с начала пандемии в Польше подтверждено 2 642 242 случая заражения коронавирусом.

Ранее министр здравоохранения Польши Адам Недзельский заявил, что в стране наблюдается сложная эпидситуация. В Польше занято более 34 тыс. больничных коек для пациентов с коронавирусом, свободны порядка 11 тыс. таких коек. Кроме того, в стране на данный момент используются 3,5 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких, свободны примерно 900.-0-