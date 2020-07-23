В Польше дефицит бюджета в 2020 году может достичь 23 млрд евро

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство финансов Польши прогнозирует дефицит бюджета страны в 2020 году в размере 100 млрд злотых (около 23 млрд евро). Об этом заявил министр финансов Польши Тадеуш Косциньский, сообщает Польское агентство печати.

"Это только предварительный анализ. Мы все еще ждем замечаний и предложений правительства, других министерств, Совета по общественному диалогу, которые могут повлиять на изначальные цифры. Однако уже сейчас можно предположить, дефицит составит около 100 млрд злотых", - сообщил Тадеуш Косциньский.

До начала пандемии коронавируса предполагалось, что бюджет Польши в этом году будет сбалансированным.

Тадеуш Косциньский также заявил, что ВВП Польши в текущем году сократится в пределах 4,5-4,6%. Как сообщает Польское радио, это будет первое снижение ВВП страны с 1992 года.

Польские власти ожидают, что в 2021 году в страну начнут поступать деньги из фондов ЕС, которые помогут Польше преодолеть экономические последствия пандемии.

На этой неделе руководители стан Евросоюза достигли соглашения по бюджету сообщества на 2021-2027 годы и фонду восстановления экономики после пандемии COVID-19 объемом 750 млрд евро. Согласно договоренностям, Польша сможет рассчитывать на получение из бюджета ЕС более 170 млрд евро для преодоления кризиса.-0-