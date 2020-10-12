В Польше для нейтрализации бомбы эвакуируют более 750 человек

12 октября, Минск / Корр. БЕЛТА /. В польском городе Свиноуйсьце эвакуируют 751 жителя для нейтрализации пятитонной бомбы Tallboy времен Второй мировой войны, сообщает Польское радио.

Эвакуироваться обязали всех, кто находится в так называемой абсолютной зоне, внешняя граница которой охватывает территорию 2,5 км от места нахождения бомбы. Вернуться жители смогут только после того, как саперы-водолазы завершат свою работу. Вся операция по нейтрализации бомбы запланирована на пять дней.

Люди, проживающие в зоне, которая охватывает территорию до 500 метров от внешней границы абсолютной зоны, обязаны оставаться по месту жительства. Им запрещено подходить к окнам, выходить на балкон или за пределы здания. Ограничено также движение транспорта, в радиусе трех километров от места нахождения бомбы запрещена навигация всех видов судов.

Подготовка к нейтрализации опасного объекта запланирована на 12 и 13 октября. 14 октября пятитонная бомба Tallboy будет нейтрализована на месте путем дефлаграции.-0-