В Польше готовятся к новым ограничениям из-за резкого роста COVID-19

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Польше готовятся ввести новые ограничения из-за резкого роста заболеваемости COVID-19, сообщает информационный портал радио RMF FM.

Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский заявил, что за минувшие сутки в стране зарегистрировано 12 160 новых случаев заражения. Это почти в два раза больше, чем днем ранее. Количество заражений на сегодня самое высокое с 7 января.

Сегодня Адам Недзельский должен представить правительству план новых карантинных ограничений, которые могут вступить в силу на этой неделе.

Официальный представитель правительства Польши Петр Мюллер сегодня заявил, что эпидемическая ситуация сложнее, чем две недели назад. Поэтому стоит ожидать ужесточения противоэпидемических мер.

Правительство также рассматривает возможность регионализации ограничений: новые ограничения будут введены там, где сейчас больше всего заражений. В частности, здесь стоит ожидать введения ограничений на работу торговых объектов, а также на проведение спортивных и культурных мероприятий.-0-