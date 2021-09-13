В Польше медики устроили акцию протеста, требуя достойной оплаты труда

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польские медики устроили акцию протеста в формате "белого городка", требуя от властей достойной оплаты труда, сообщает Polskie Radio.

"Белый городок 2.0", как его называют организаторы, установлен напротив канцелярии премьер-министра Польши в Варшаве. Эта форма протеста впервые использовалась польскими медсестрами летом 2007 года и содержит своего рода образовательный элемент. Так, в воскресенье протестующие медики проводили мастер-классы по уходу за больными и акушерству. Также специалисты проводят бесплатные профилактические осмотры, обсуждают современные проблемы сферы здравоохранения. С воскресенья на понедельник несколько десятков медиков ночевали в установленных в "белом городке" палатках.

"Сегодня "белый городок" стал тем, чем мы хотели. Он стал местом встречи пациентов и медиков, сегодня он стал местом диалога. Есть только одна проблема - в этом диалоге до сих пор не хватает представителей правительства, и прежде всего премьер-министра", - сказал один из протестующих.

Протестующие констатируют нехватку персонала в государственной службе здравоохранения, куда трудоустроились лишь 2,5 тыс. из 5,5 тыс. медсестер, получивших в последнее время соответствующее образование. Остальные, как утверждается, устраиваются в частные клиники или уезжают за границу. По словам протестующих, это связано с тем, что квалифицированные кадры хотят получать достойный доход, а работа в государственных учреждениях им этого не позволяет.

Национальный комитет протеста и забастовки работников здравоохранения Польши выдвинул восемь требований, включая немедленное внесение изменений в закон о порядке определения минимального размера оплаты труда, реальное увеличение зарплат медиков и приравнивание медработника в госслужащему.

Протест начался в субботу, 11 сентября, и, как ожидается, продлится до 18 сентября.

Медики подчеркивают, что они не чувствуют, что правительство воспринимает их протест всерьез, и заявляют, что не свернут "белый городок", пока все их требования не будут выполнены.-0-