В Польше мужчина с мачете ранил трех человек

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В польском городе Торунь мужчина напал с мачете на людей, в результате трое пострадали и были госпитализированы. Об этом сообщает Rmf24.

По предварительной информации полиции, инцидент произошел сегодня в 4.45 (6.45 по минскому времени). Мужчина 21 года вел себя агрессивно и кидался с холодным оружием на прохожих. В результате действий преступника мужчина и женщина получили легкие травмы головы, а еще одна женщина - травму ладони.

Полицейские задержали молодого человека в районе Торуньской кольцевой дороги. Он вел себя агрессивно, правоохранителям пришлось применить электрошокер. Нападавшего доставили в следственный изолятор. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили члены семьи мужчины, он вышел из дома под действием наркотика экстази, а перед этим поругался с матерью.-0-