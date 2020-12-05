В Польше на акцию протеста выехали фермеры на тракторах

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польские фермеры провели в Варшаве акцию протеста против политики властей в области сельского хозяйства. Они заблокировали дороги тракторами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на страницу организации "Агроуния" в социальных сетях.

Аграриям на тракторах удалось въехать в Варшаву, но потом полиция преградила им путь и начала требовать прекратить демонстрацию, так как массовые собрания из-за эпидемии коронавируса запрещены. В ответ фермеры рассыпали на дороге гору капусты.

"Впервые в истории Польши удалось въехать в Варшаву на старых тракторах", - отметил лидер "Агроунии" Михал Колодзейчак. По его словам, субботняя акция - последнее слово фермеров.

Пять требований протестующих: субсидии для фермеров и производителей, обеспечение приоритетных условий продажи в магазинах польских продуктов. Фермеры требуют здоровой конкуренции на рынке, прекращения предоставления преимуществ некоторым фирмам. Они также хотят, чтобы не были ликвидированы прибыльные отрасли экономики, такие, как меховая промышленность.

По словам организаторов акции, если требования участников не будут учтены, протесты и демонстрации продолжатся.

Через несколько часов после начала акции и перепалки с полицией демонстранты решили прекратить манифестацию.-0-