В Польше начинают действовать новые правила дорожного движения

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 1 июля в Польше вступают в силу новые правила дорожного движения, которые касаются как водителей, так и пешеходов, сообщает Польское радио.

Министерство инфраструктуры Польши ввело изменения в Дорожный кодекс. Одно из них предусматривает снижение допустимой скорости на территории населенных пунктов до 50 км/ч, независимо от времени суток.

Административное решение о задержании водительских прав может быть выдано на срок до трех месяцев независимо от того, в пределах или за пределами населенного пункта была превышена скорость. До этого данное правило действовало только на территории населенных пунктов.

Также усилится защита пешеходов в районе переходов - на водителей возлагаются дополнительные обязательства.-0-