В Польше не станут переносить президентские выборы – они пройдут в мае

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Польше заявили, что режим эпидемии не станет причиной переноса сроков очередных президентских выборов, которые назначены на май. Об этом заявил на пресс-конференции премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, сообщает ТАСС.

"Это не означает переноса выборов на более поздний срок, - сказал он. - Выборы должны состояться 10 мая".

В польской конституции закреплены три вида особого положения, которые могут вводиться властями при ЧС. Это положение стихийного бедствия, чрезвычайное положение и военное положение. Каждый из этих режимов позволяет властям вводить меры, направленные на обеспечение безопасности граждан. После завершения срока действия одного из таких положений, по закону Польши, нельзя проводить выборы в течение 90 дней. Пока власти Польши считают, что в введении ЧП нет необходимости.

Первый тур выборов должен пройти в Польше 10 мая. Действующий президент Польши Анджей Дуда и другие кандидаты информировали об отмене встреч с избирателями.-0-