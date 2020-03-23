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23 марта 2020, 12:19

В Польше не видят оснований для введения ЧП и переноса выборов

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Польши пока не видят никаких предпосылок для введения в стране чрезвычайного положения и переноса запланированных на 10 мая очередных президентских выборов. Об этом сообщил в эфире телеканала TVN24 глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик.

По мнению Михала Дворчика, сегодня нет никаких причин вводить чрезвычайное положение. "В борьбе с коронавирусом государство действует на основе двух актов: специального закона, который действует с 8 марта нынешнего года, и закона 2008 года о борьбе с инфекционными заболеваниями и эпидемиями", - отметил он. "Пока государство может функционировать, опираясь на эти законы, которые не ограничивают гражданские права и не вводят ни один из режимов ЧС, нет никаких правовых оснований, чтобы переносить выборы", - добавил глава канцелярии премьер-министра.

Согласно законодательству Польши, дата выборов может быть изменена только в связи с одной из трех чрезвычайных ситуаций - стихийного бедствия, чрезвычайного или военного положения.

20 марта в Польше был объявлен режим эпидемии из-за распространения коронавируса. По состоянию на утро 23 марта, в стране зафиксировано 649 случаев заболевания COVID-19, скончались 7 человек.-0-

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