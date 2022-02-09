В Польше новые протесты: фермеры блокируют дороги

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польские фермеры по всей стране сегодня проводят акцию протеста против политики властей в области сельского хозяйства. Об этом сообщает польский телеканал TVN24.

Протест организовала организация, которая объединяет польских аграриев. Фермеры перекрывают движение по всей стране и заявляют, что сегодня в знак протеста также проедут по дорогам на тракторах.

Представитель организации аграриев подчеркнул, что фермеры хотят услышать от правительства, что будет происходить с сельским хозяйством в Польше в ближайшее время. "Мы требуем встречи с премьер-министром Моравецким. Правительство не контролирует ситуацию. Переговоры с вице-премьером Ковальчиком не принесли никаких результатов", - сказал он.

Участники протеста выступают против роста цен на топливо и удобрения, бесконтрольного ввоза товара из-за рубежа, а также неурегулированности вопроса страхования урожая и фермерских хозяйств в Польше.-0-