14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Польше обнаружили два новых подварианта омикрон-штамма коронавируса. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска, сообщает телеканал TVN24.

"У нас уже есть два новых подварианта мутаций омикрона COVID-19, которые встречаются в нашей стране", - сказал он. Вальдемар Краска отметил, что пока неизвестно, как будут вести себя новые варианты вируса и каким будет ход болезни. Однако он призвал жителей Польши продолжать соблюдать дистанцию и носить маски.

Сейчас Польша преодолевает пятую волну COVID-19. Замминстра сообщил, что вариант омикрон уже составляет 96% от всех случаев коронавируса, выявляемых в Польше.

По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в Польше зарегистрировано 5 376 674 случаев COVID-19, умерли 108 120 человек.-0-