В Польше обнаружили останки плиозавров

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мазовецком воеводстве Польши палеонтологи обнаружили кости плиозавров, живших около 150 млн лет назад, сообщает польское агентство PAP .

Находки были сделаны на кукурузном поле в деревне Кшижановице на севере Свентокшиских гор. Подобные открытия крайне редки: в Европе останки плиозавров были обнаружены ранее лишь в нескольких странах, в Польше - впервые.

"Плиозавры были крупнейшими хищниками своего времени. Они достигали более 10 м в длину и могли весить до нескольких десятков тонн. У них были мощные черепа, массивные челюсти с большими острыми зубами. Их конечности представляли собой плавники", - рассказал один из первооткрывателей палеонтолог доктор Даниэль Тыборовский. По мнению ученого, в эпоху динозавров район Свентокшиских гор был архипелагом тропических островов.

Помимо костей плиозавров палеонтологи обнаружили около сотни останков других нескольких видов животных той же эпохи - плезиозавров, черепах и предков современных крокодилов длиной до 6 м. По словам исследователя, это скопление окаменелостей юрского периода также является уникальным.-0-