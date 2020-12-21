В Польше очередные протесты: фермеры перекрыли дороги в Лодзинском воеводстве

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Польше который месяц продолжаются протесты фермеров. Как сообщает местное издание Dziennik Lodzki, протестующие на тракторах перекрывают дороги в Лодзинском воеводстве.

Организатор акции протеста - компания AGROunia, объединяющая польских аграриев. "Пусть километровые пробки символизируют безмерный застой в сельском хозяйстве и бесперспективность. Премьер делает вид, что проблем нет", - говорится в сообщении организации в Facebook.

По словам фермеров, деньги, выплачиваемые аграриям за овощи и мясо, ниже рентабельных. В то же время в супермаркетах Польши перед Рождеством цены растут.

Организаторы предупреждают, что сегодняшняя акция - это предупреждение. Если польские власти по-прежнему будут игнорировать требования фермеров, то после новогодних праздников аграрии заблокируют дороги по всей стране.

"Это предрождественский период, поэтому мы не будем слишком усложнять жизнь. Это предупреждение. Водители, стоящие в пробках, приветствуют нас и говорят, что понимают", - заявили в AGROunia.-0-

Фото из facebook-аккаунта Agrounia