В Польше от COVID-19 скончалось рекордное количество людей за сутки

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения Польши сообщило о 19 883 новых случаях заражения коронавирусом. В ведомстве также сообщили, что от COVID-19 скончались еще 603 человека, что является рекордом с начала эпидемии в стране. Об этом сообщает Польское радио.

Наибольшее количество новых заражений - более 3,3 тыс. случаев - зафиксировано в Мазовецком воеводстве, за которым следуют Силезское и Нижнесилезское воеводства. В общей сложности в Польше за последние сутки было проведено более 53 тыс. тестов на наличие коронавируса.

В целом по состоянию на 18 ноября в Польше подтверждены около 773 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, включая почти 11 тыс. летальных исходов и 343 тыс. выздоровевших.

Общее число заражений коронавирусом в мире превысило 55,5 млн. С начала пандемии от COVID-19 скончались более 1,3 млн пациентов.-0-