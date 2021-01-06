В Польше от коронавируса умерли более 30 тыс. человек

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число умерших из-за заражения коронавирусом в Польше с начала пандемии превысило 30 тыс. человек, сообщает телеканал TVN24.

За последние сутки в Польше выявлен 14 151 новый случай заражения COVID-19. Скончались 533 пациента, 144 из них не имели сопутствующих заболеваний. Всего с начала пандемии в Польше подтверждено более 1,3 млн случаев заражения коронавирусом, выздоровели более 1 млн человек, скончались более 30 тыс.

Первый случай коронавируса в Польше был подтвержден 4 марта 2020 года. По прошествии 215 дней, а точнее 4 октября, количество заболевших превысило 100 тыс. Предел в миллион подтвержденных случаев заражения COVID-19 был превышен 2 декабря.

27 декабря в Польше стартовала вакцинация от коронавируса, в страну поступило 670 тыс. доз вакцины. Всем привившимся будут выдавать справку и электронный код, подтверждающий наличие прививки.-0-