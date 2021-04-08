В Польше отмечен максимальный за пандемию суточный прирост смертей от COVID-19

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Польше суточный прирост числа умерших после заражения коронавирусной инфекции составил 954 человека, это самый высокий показатель с начала пандемии. Об этом сообщает Polsatnews со ссылкой на Министерство здравоохранения республики.

Отмечается, что 241 человек скончался из-за COVID-19, а 713 - из-за сопутствующих заболеваний. Последний антирекорд по летальности был зафиксирован в Польше 25 ноября, когда за сутки умерли 674 человека.

"Сегодняшнее большое количество смертей - результат запоздалых отчетов из медицинских учреждений, вызванный праздничным сезоном", - сообщили в Минздраве.

По данным Университета Джонса Хопкинса, на 7 апреля в Польше зарегистрировано 2 471 617 случаев заражения COVID-19, умерли 55 703 человека.-0-