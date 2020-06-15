В Польше ожидают до 1 июля получить от "Газпрома" компенсацию в $1,5 млрд

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польская энергетическая компания PGNiG подписала с "Газпромом" приложение к контракту на поставки в республику российского газа от 25 сентября 1996 года (Ямальский контракт). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на PGNiG.

"В приложении стороны утвердили правила применения формулы цены для покупки газа, поставляемого по Ямальскому контракту, указанные в окончательном решении Стокгольмского арбитража, вынесенном 30 марта 2020 года. Кроме того, в приложении изложены условия взаиморасчетов между сторонами финансовых последствий, возникающих в результате применения новой формулы цены с 1 ноября 2014 года. Как следствие, компания ожидает, что "Газпром" погасит переплату PGNiG в размере около $1,5 млрд", - указано в сообщении.

Срок оплаты "Газпромом" был согласован до 1 июля 2020 года, добавили в PGNiG.

Сообщается, что приложение было подписано 5 июня в электронной форме. После этого стороны обменялись оригиналами подписанных документов. В распространенном сообщении PGNiG указала также, что в будущем цена газа, поставляемого "Газпромом", может быть изменена в результате запроса польской компании о пересмотре контрактной цены.

В конце марта в РGNiG заявили о выигранном арбитражном разбирательстве с "Газпромом" по ценам на газ. По данным компании, сумма компенсации составит $1,5 млрд. Тогда "Газпром экспорт" заявил, что изучает решение суда и считает, что пока давать какие-либо оценки суммам возможных выплат преждевременно.

Согласно решению суда в Стокгольме, как сообщала польская компания, формула цены на покупку газа, поставляемого "Газпромом" по Ямальскому контракту, изменена в сторону более рыночной. Новая цена контракта, установленная арбитражным трибуналом, касается поставок газа с 1 ноября 2014 года, то есть с даты, когда PGNiG подала заявку на пересмотр контрактной цены. Позднее сообщалось, что за апрель и май "Газпром" выставил польской стороне счета с учетом решения суда.

Польша использует около 18 млрд кубометров газа в год. Власти республики несколько лет назад заявили, что страна не будет продлевать долгосрочный контракт с "Газпромом" после его завершения в 2022 году. В Варшаве заявляют, что нашли возможность отказаться от российского газа за счет покупки сжиженного природного газа (СПГ), который поставляется в страну из США и Катара и регазифицируется на терминале СПГ в Свиноуйсьце, а также за счет строительства газопровода Baltic Pipe, который должен соединить Польшу с норвежским шельфом через Данию.-0-