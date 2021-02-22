В Польше ожидают пик третьей волны COVID-19 весной

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пик третьей волны COVID-19 в Польше ожидается на рубеже марта и апреля, сообщает Polskie Radio.
Как отметил министр здравоохранения Адам Недзельский, количество инфицированных будет зависеть от распространения новых штаммов коронавируса и от соблюдения ограничительных мер.
По прогнозам, число зараженных за сутки будет достигать 12 тыс. человек.
Адам Недзельский призвал жителей соблюдать социальную дистанцию и носить маски в общественных местах. На данный момент в Польше сделано почти 2,7 млн прививок от COVID-19, более 925 тыс. человек получили обе дозы.
21 февраля Минздрав Польши сообщил, что лабораторные исследования подтвердили 7038 новых случаев заражения коронавирусом, 94 человека скончались. 20 февраля было зарегистрировано 8510 новых случаев инфицирования и 254 случая смерти.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, всего в Польше зарегистрировано 1 638 767 случаев заражения коронавирусом, число летальных исходов - 42 171.-0-