В Польше подконтрольная власти компания выкупила ведущую медиагруппу

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польский топливно-энергетический концерн PKN Orlen сообщил о покупке одной из крупнейших медиагрупп страны Polska Press. Несмотря на то, что государству формально принадлежат лишь около 30% акций Orlen, фактически именно оно контролирует предприятие, входящее в пятерку крупнейших налогоплательщиков Польши, сообщает ВВС.

Сделка вызвала волну комментариев со стороны польских политиков и журналистов - как оппозиционных, так и провластных. В лагере власти приветствуют эти изменения на медиарынке страны: тут и раньше считали, что польскими СМИ должны владеть польские собственники, а предыдущим владельцем Polska Press была немецкая компания Verlagsgruppe Passau. Оппозиция, напротив, называет сделку "черным днем для свободы прессы".

Медиагруппа Polska Press - ключевой игрок на рынке местной прессы Польши. Она выпускает 20 из 24 издаваемых в Польше региональных ежедневных газет, а также примерно 120 местных еженедельников, которые печатаются в шести принадлежащих медиагруппе типографиях. Кроме того, ей принадлежат десятки интернет-сайтов различной тематики - от онлайн-обучения и сайтов для женщин до сельского хозяйства и строительства.

Глава правления PKN Orlen Даниэль Обайтек заявил, что покупка медиагруппы вписывается в планы его предприятия нарастить влияние в сфере розничной торговли. В частности, сказал Обайтек, контроль над Polska Press даст его концерну доступ к 17,4 млн пользователей порталов медиагруппы (население Польши составляет около 38 млн человек) и, таким образом, возможность наращивания своей клиентской базы.

Немаловажен и тот факт, что летом этого года Orlen купил Ruch - самую большую в Польше сеть распространения прессы, которая в последние годы находилась в глубоком финансовом кризисе. Вероятнее всего, это позволит новому собственнику максимально эффективно доносить до конечного потребителя свежеприобретенные бумажные СМИ.

Хотя в обращении, посвященном покупке Polska Press, глава Orlen Даниэль Обайтек ни словом не обмолвился о ее политическом измерении, в Варшаве, оценивая эту сделку, больше всего говорили именно об этом.

Дело в том, что представители правящей партии "Право и справедливость" уже не первый год возмущаются засильем иностранных инвесторов на медиарынке страны. Лидер "Права и справедливости" Ярослав Качиньский, которого часто называют реальным главой Польши, хотя формально он занимает не самый высокий пост вице-премьера, летом этого года заявил: "СМИ в Польше должны быть польскими". И эту фразу вполне можно назвать программным постулатом нынешней польской власти.

Тогда же, после победы на президентских выборах Анджея Дуды, сразу несколько видных деятелей партии власти заявили, что одним из приоритетов его второго президентского срока должна стать "реполонизация" польских СМИ.

Отношение к "реполонизации" в самой Польше неоднозначное. Тот же Ярослав Качиньский говорит, что СМИ с заграничным капиталом зачастую представляют своим зрителям и читателям "абсолютно фальшивый образ Польши и мира".

Сказать, что покупка концерном Orlen крупнейшего игрока на рынке польской региональной прессы стала абсолютным сюрпризом, нельзя. Еще в октябре этого года о переговорах по этому поводу написал британский The Economist. "Несмотря на то, что большинство (издаваемых Polska Press) газет имеют относительно невысокий тираж, они важны для партии власти, так как их читатели - это жители сельских, очень католических регионов Польши, то есть ее ядерный электорат", - говорилось в той статье.

То, что "Право и справедливость" сейчас испытывает колоссальные рейтинговые проблемы и крайне нуждается в мобилизации своих преданных сторонников, - неоспоримый факт. И речь идет не только о массовых протестах в связи с фактическим запретом на проведение абортов в стране, но и о том, что польская власть демонстрирует сомнительные успехи в борьбе с эпидемией коронавируса.

С другой стороны, вряд ли масштабные инвестиции вроде покупки целой медиагруппы призваны всего лишь "потушить пожары", с которыми борется польская партия власти прямо сейчас. Профессор Варшавского университета, медиаэксперт Лукаш Шумовский в интервью радиостанции TOK FM предположил, что получение контроля над местными СМИ и их интернет-порталами скорее напоминает элемент долговременной стратегии "Права и справедливости", нацеленной на местные выборы, которые должны состояться в Польше в 2023 году.

"Сейчас нужно внимательно следить за тем, что будет происходить в Polska Press: если там будет введена цензура, а сотрудников будут принуждать к лояльности, свободные медиа должны будут громко об этом говорить, а читатели - искать новые источники информации. Следующим шагом будет так называемая "деконцентрация СМИ" (еще одна идея, обсуждаемая польской партией власти, - запрет иностранным инвесторам владеть более 30% акций любого польского СМИ. - Прим.ВВС), которая полностью уничтожит другие центры, независимые от власти. Мы должны оказывать сопротивление и протестовать", - написала в своей колонке журналистка оппозиционной к власти газеты Gazeta Wyborcza Доминика Веловейская.-0-

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