В Польше полиция задержала гражданина Украины, перевозившего нелегальных мигрантов

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В польском воеводстве Подляшье полиция задержала гражданина Украины за перевозку 12 нелегальных мигрантов, сообщает "Польское радио".

Представитель местной полиции Томаш Крупа рассказал, когда полицейские пытались остановить на дороге автобус марки Renault для осмотра, его водитель не остановился. Полиция начала преследование, но ей препятствовал автомобиль марки Nissan, который блокировал полицейские автомобили.

Водитель Nissan выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Honda. В то же время водитель Renault повернул на грунтовую дорогу и скрылся, оставив автобус с 12 пассажирами. В результате ДТП пострадал водитель Honda.

Водителя Renault задержали в 3 километрах от места аварии. Водителя автомобиля Nissan также задержали. Оба задержанных оказались гражданами Украины.

В полиции сообщили, что по состоянию здоровья в больницу попали две женщины и ребенок, которые ехали в автобусе Renault. Автобус в ДТП не попал.-0-