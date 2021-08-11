В Польше после задержания полицией умер 34-летний мужчина

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Польше после задержания полицией скончался мужчина. Как сообщает телеканал Deutsche Welle, это событие вызвало массовые протестные акции.

В польском Любине 8 августа полиция задержала более 40 человек в ходе протестной акции, вызванной гибелью 34-летнего мужчины. Полиция обосновала задержания агрессивными действиями протестующих. Около 200 человек, собравшихся перед местным полицейским участком, пытались поджечь двери участка, кричали "Убийцы!", бросали камни и бутылки с зажигательной смесью.

Причиной протестов стала смерть 34-летнего мужчины, который скончался на юго-западе Польши 6 августа. Его мать сообщила в эфире телеканала TVN24, что сама вызвала полицию, потому что ее сын дебоширил перед домом, находясь под воздействием наркотиков. На видеозаписи с места происшествия видно, как четверо полицейских пытаются повалить мужчину, который зовет на помощь, а затем теряет сознание. По данным полиции, он был доставлен на машине скорой помощи в больницу, где умер через два часа.

В полиции заявили, что обстоятельства операции расследуются. Будет проведено вскрытие тела.-0-