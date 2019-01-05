В Польше пожар во время игрового квеста унес жизни пяти человек

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пять девочек-подростков погибли в результате пожара при прохождении игрового квеста в польском Кошалине на улице Пилсудского, куда они пришли, чтобы отпраздновать свой день рождения, сообщает немецкая газета Bild.
Один человек получил сильные ожоги и был госпитализирован . По каким причинам произошло возгорание, неясно. На пожар были направлены четыре расчета. Когда они приехали, огнем был охвачен уже весь первый этаж здания.
После трагедии проверят все объекты аналогичного типа, написал в Twitter-аккаунте руководитель министерства внутренних дел и администрации Польши Йоахим Брудзински. Он выразил соболезнование семьям погибших.-0-
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