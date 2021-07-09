В Польше предприниматели подали в суд из-за локдауна

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Польше 150 предпринимателей, представляющих более 500 фитнес-клубов, подали коллективный иск в Окружной суд Варшавы против Государственного казначейства страны, сообщает польский журнал Wprost.

Предприниматели считают, что постановление о введении в Польше карантина из-за пандемии коронавируса было незаконным и нарушало Конституцию. Представители бизнеса рассчитывают, что власти возьмут на себя ответственность за понесенные предприятиями убытки.

"На самом деле, с точки зрения закона, никто из нас не должен был закрываться, - заявил глава Польской федерации фитнеса Томаш Наперковский. - Однако было запугивание, давления, наложение штрафов, которые, как мы знаем, теперь массово отменяются".

Томаш Наперковский отметил, что решение о закрытии частных компаний в Польше предпринималось на основании распоряжения правительства. Однако, в соответствии с Конституцией страны, такое решение может быть принято государством только на основании закона. Таким образом, введение локдауна было незаконным.

Во время последней блокировки фитнес-индустрия была заморожена с октября 2020 года до 28 мая 2021 года. По официальным данным, долг отрасли на начало этого года составлял 14 млн злотых ($3,65 млн).-0-