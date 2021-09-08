В Польше преступная группа помогала мигрантам попадать на территорию ЕС

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Польше задержана группа из шести человек, которая помогала нелегальным мигрантам пересекать границу и транспортировала их вглубь республики. Об этом сообщила Пограничная служба, передает RMF24.

Среди помогавших мигрантам нелегально пересекать границу были граждане Германии, Финляндии, Сирии и Ирака с польским паспортом. "Всем предъявлено обвинение в пособничестве незаконно пересечь границу. В основном речь идет о приеме нелегальных иммигрантов и их транспортировке вглубь Польши или других стран. Мы уточняем детали этих дел", - сказал пресс-секретарь Пограничной службы.

Отмечается, что один из задержанных работает в Варшаве в популярной транспортной компании, сириец имеет вид на жительство в Германии. Гражданин Финляндии родом из Сирии, а иракец как раз просит международной защиты в Латвии. Против нарушителей инициирована процедура высылки из Польши в страну происхождения, а в Шенгенскую зону им запретят въезд на 5 лет.-0-