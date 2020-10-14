В Польше при обезвреживании взорвалась самая большая бомба времен Второй мировой войны

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вблизи польского города Синоуйсьце взорвалась крупнейшая найденная в стране бомба времен Второй мировой войны. Об этом сообщает BBC.

Сообщается, что авиационную бомбу "Tallboy", которая весит 5400 кг (из них 2400 кг взрывчатки), сбросили ВВС Великобритании в 1945 году для потопления немецкого крейсера. Тогда город находился в составе Германии и назывался Свинемюнде.

Бомбу нашли в судоходном канале "Щецин-Свиноуйсьце" в сентябре 2019 года, но обезвреживать ее начали 13 октября 2020 года. Бомбу разминировали. От ударной волны в воздух поднялся столб воды. Специалисты, которые занимались обезвреживанием "Tallboy", находились на безопасном расстоянии, никто не пострадал.

Накануне из района ее местонахождения эвакуировали более 750 человек. "Объект можно считать нейтрализованным. Он больше не представляет угрозы судоходному каналу Щецин-Свиноуйсьце", – сообщили в министерстве обороны Польши.-0-