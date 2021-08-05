В Польше при столкновении двух трамваев пострадали более 30 человек

Фото RMF
5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате столкновения двух трамваев в польском городе Познань пострадал 31 человек, сообщает польское радио RMF.
Раненый водитель трамвая был доставлен в больницу на вертолете Польской медицинской службы спасения. Кроме того, сообщается, что 6 человек получили серьезные травмы.
Как информирует Польское агентство печати, авария произошла около 11.45 в районе кольцевой развязки. "По предварительным данным, водитель трамвая №12 въехал в заднюю часть трамвая №7, находившегося перед ним", - рассказал представитель полиции.
Подробности случившегося уточняются.-0-