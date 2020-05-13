В Польше принят проект нового закона о выборах президента страны в 2020 году

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нижняя палата польского парламента (Сейм) приняла проект закона о выборах президента Польши, предложенный правящей в республике партией "Закон и справедливость". В ходе голосования, прошедшего 12 мая вечером, проект поддержали 244 депутата, против выступили 137, воздержались 77, сообщает ТАСС.

Законопроект обновляет нормы, принятые парламентом к выборам президента, намечавшимся на 10 мая. Власти планировали провести их по почте по всей стране, чтобы не создавать дополнительную угрозу в период эпидемии коронавируса, но организовать почтовое голосование вовремя не удалось. В результате Государственной избирательной комиссии пришлось признать выборы несостоявшимися.

Теперь власти решили, что нужно провести традиционные выборы с организацией избирательных участков, при этом дав возможность всем желающим проголосовать по почте. Для этого избиратель должен будет за несколько дней подать соответствующую заявку, после чего он получит пакет для голосования, содержащий бюллетень и заявление о личном и тайном голосовании с конвертами для их отправки.

Новый закон также предусматривает, что десять кандидатов, ранее зарегистрированных на выборах президента, планировавшихся на 10 мая, смогут продолжить кампанию. Они будут зарегистрированы автоматически.

Теперь документ попадет на рассмотрение Сената (верхней палаты парламента), который может работать над ним в течение 30 дней. От этого может зависеть дата новых выборов.

После того как голосование 10 мая не состоялось, Государственная избирательная комиссия объявила, что теперь спикер Сейма в течение 14 дней должна назначить новые выборы. Они могут состояться в течение 60 дней со дня оглашения. Как ожидается, выборы пройдут в конце июня или июле.-0-