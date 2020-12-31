В Польше призвали ограничить перемещения в новогоднюю ночь

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава польского правительства Матеуш Моравецкий призвал поляков соблюдать ограничения на перемещение в новогоднюю ночь, сообщает "Польское радио".

По словам премьера, от ограничения контактов в период эпидемии напрямую зависят чьи-то жизни. "Нам может казаться, что, участвуя в праздничном мероприятии, мы не делаем ничего плохого, что это лишь отдельный случай, но это не так, о чем свидетельствует статистика. На 100 человек всегда найдется один инфицированный, который заразит другого, после чего в этой череде заражений обязательно кто-то умрет. Мы не можем этим пренебрегать. В наши дни это фундаментальный вопрос, ответственность в наши дни может спасти многие жизни", - сказал польский премьер.

Согласно постановлению правительства, с 19.00 31 декабря до 6.00 1 января в Польше передвижение будет возможно только с целью выполнения служебной или профессиональной деятельности, деловой активности или удовлетворения первоочередных жизненных потребностей.

Руководство Министерства внутренних дел Польши уже объявило, что за соблюдением вышеуказанных ограничений в канун Нового года будет следить полиция.

По состоянию на 30 декабря, в Польше подтверждены почти 1 млн 281 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. Зафиксировано более 28 тыс. летальных исходов, свыше 1 млн человек выздоровели.-0-