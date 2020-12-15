В Польше прогнозируют еще одну волну COVID-19

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский рекомендовал правительству продлить до 17 января ограничения, введенные в стране в связи с пандемией коронавируса, сообщает "Польское радио".

Адам Недзельский считает, что третья волна эпидемии коронавируса в Польше вполне реальна, о чем он проинформировал президента и премьер-министра на заседании Бюро национальной безопасности. "Сейчас заболеваемость составляет в среднем около 10 тыс. в день. И если бы третья волна нас захлестнула, то это привело бы к огромным осложнениям в системе здравоохранения. Это тем более важно, что в феврале-марте наблюдается пик заболевания гриппом", - заявил министр.

Руководитель Канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик сообщил, что встреча в Бюро национальной безопасности была последним этапом консультаций по Национальной программе вакцинации от коронавируса. 15 декабря документ будет принят Советом Министров.

Согласно программе, на первом этапе в Польше будут вакцинироваться медики, пожилые люди, представители служб, занимающихся борьбой с эпидемией, а также жители домов престарелых и лечебно-профилактических учреждений. В правительстве Польши отмечают, что нужно вакцинировать как можно больше поляков, чтобы добиться иммунитета всего населения страны.

Кампания вакцинации против коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего болезнь COVID-19, в Польше начнется во второй половине января. Президент Польши Анджей Дуда выразил надежду, что процесс вакцинации пройдет гладко.-0-